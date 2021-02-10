Facebook aşıyla ilgili yalan haberi yasakladı

Facebook, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yapılan görüşmeler sonucunda aldığı kararla, platformda ‘aşıların koronavirüse karşı etkisiz olduğu’, ‘aşı olmaktansa hastalanmanın daha güvenli olduğu’ ve ‘aşıların zehirli veya tehlikeli olup otizme yol açtığı’ gibi yalan olduğu kanıtlanmış iddiaları içeren paylaşımların kaldırılacağını açıkladı. Ayrıca, bu tip paylaşımların yapıldığı grup ve sayfaların da kapatılacağı belirtilirken, ücretli reklamlar ile Instagram kullanıcılarının da aynı kısıtlamalarla karşılaşacağı bildirildi.

Evcil hayvana test

Güney Kore’de bir kedide koronavirüs tespit edilmesinin ardından başkent Seul’de Kovid-19 bulaşmış kişilerle teması olan ve semptom gösteren evcil hayvanlara ücretsiz PCR testi yaptırılabileceği açıklandı.

Laboratuvardan sızması çok zor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) koronavirüsün kökenini araştırmak amacıyla virüsün ilk kez görüldüğü Çin’in Vuhan kentine gönderdiği ekipten, kentte yapılan araştırmanın ardından ilk açıklama geldi. DSÖ ekibi ve Çin ortak araştırma heyetinin düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün bir Çin laboratuvarundan sızdığına dair iddianın “Son derece düşük bir ihtimal” olduğu açıklandı. DSÖ’nün araştırma ekibinin başkanı olan Peter Ben Embarek, ABD eski başkanı Donald Trump’ın da sık sık gündeme getirdiği “virüsün Çin laboratuvarından sızdığına’ dair teorinin hiçbir bilimsel kanıta dayanmadığını belirterek soruşturmaya değer olmadığını söyledi. Embarek, kanıtların koronavirüsün doğal olarak yarasalarda veya pangolinlerde ortaya çıktığını ve muhtemelen bilinmeyen bir hayvan konakçı aracılığıyla insanlara geçtiğini gösterdiğini söyledi. Embarek söz konusu ‘aracı tür aracılığıyla aktarım’ hipotezinin araştırılacağını ifade etti.

DSÖ ekibi, koronavirüsün açıklanandan önce bulaşmaya başladığına dair teoriyi de yalanlayarak “Koronavirüsün Aralık 2019’dan önce Çin’de veya başka bir ülkede bulaşma kanıtı bulunamadı” açıklamasında bulundu.