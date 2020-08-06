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06.08.2020 - 04:35 | | AA

Facebook, Trump'ın corona virüs paylaşımını sildi! 'Yanlış iddialar içeriyor'

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

Facebook, Trump'ın corona virüs paylaşımını sildi! 'Yanlış iddialar içeriyor'

Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları  arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı

Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19  ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu  video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış  iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik  politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı.

 
Türkiye'den Beyrut'a yardımTürkiye'den Beyrut'a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.
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