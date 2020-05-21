Faciaya ramak kala... Küçük uçak, ilkokulun üzerine çakıldı!

Çarşamba sabah saatlerinde, ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Barbara bölgesinde bir uçak kazası meydana geldi.

Newport'ta bulunan West by Southwest Investments adlı yatırım şirketine ait olduğu bildirilen küçük uçak, yerel saatle 09:45'te Orcutt kasabasındaki bir basketbol sahasının yakınındaki Ralph Dunlap İlkokulu'na düştü.

Cirrus SR20 model uçağın yere çakıldığı Orcutt ve Santa Maria bölgesi boyunca büyük siyah dumanlar görüldü ve görgü tanıkları büyük bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi. Enkaz yerine hızlıca intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Santa Barbara İlçe İtfaiyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, pilot olay yerinde hayatını kaybetti. Uçaktaki tek kişinin pilot olduğu bildirildi. Pilotun kimliği ise açıklanmadı.

Görgü tanıkları, çakılmaya metreler kala uçağın paraşütünün devreye giriyor gibi göründüğünü ancak kazayı yavaşlatamadığını söyledi.

FlightAware Canlı İzleme sistemine göre, pilot saat 09:45'te Van Nuys Havalimanı'ndan kalkması planlandı. Pilot, Santa Maria bölgesine 133 mil kadar uçtu ve yere çakılmadan önce daireler çizmeye başladı.