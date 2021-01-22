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22.01.2021 - 21:57 | | AA

Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği 2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Hindistan’da ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk partisi Fas'a ulaştı.

Fas AstraZeneca'dan sipariş ettiği 2 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

 

Fas yerel kaynakları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den kalkan Fas Kraliyet Hava Yollarına ait "Dreamliner" tipi uçağın, taşıdığı 2 milyon doz AstraZeneca aşısı ile Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı’na indiğini aktardı. 

Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplam 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti. 

Kral 6. Muhammed ise 8 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, aşının vatandaşlara “ücretsiz" uygulanması için hükümete talimat verdiğini duyurmuştu. 

Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 76 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 463 bin 706'a ulaşırken, 439 bin 301 kişinin hastalığı atlattığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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