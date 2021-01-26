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26.01.2021 - 01:49 | | AA

Fas, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 8 bin 172'ye, Cezayir'de 2 bin 866'ya, Lübnan'da 2 bin 374'e yükseldi.

Fas, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

 

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 337 kişinin enfekte olduğu, 1031 kişinin de iyileştiği kaydedildi. 

Açıklamada, can kayıplarının 8 bin 172'ye, vakaların 466 bin 626'ya, iyileşenlerin 443 bin 472'ye yükseldiği ifade edildi. 

CEZAYİR 

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 258 kişinin enfekte olduğu, 198 kişinin iyileştiği kaydedildi. 

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 866'ya, vakaların 105 bin 854'e, iyileşenlerin 72 bin 143'e yükseldiği ifade edildi. 

LÜBNAN 

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 54 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 652 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 413 kişinin iyileştiği belirtildi. 

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 374'e, vakaların 282 bin 249'a, iyileşenlerin 168 bin 142'ye yükseldiği aktarıldı.

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