MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fas corona virüs sebebiyle OHAL ilan etti
ABONE OL
20.03.2020 - 05:48 | | AA

Fas corona virüs sebebiyle OHAL ilan etti

Fas, bugün saat 18'den itibaren corona virüs nedeniyle ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

Fas corona virüs sebebiyle OHAL ilan etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19'un kontrol altında tutulması amacıyla vatandaşların bulundukları yerden çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, OHAL kapsamında belirlenen sektörlerde çalışanlara dışarı çıkma izni verileceği kaydedildi.

Son resmi açıklamaya göre Fas'ta koronavirüs vaka sayısı 63'e yükseldi, iki kişi de hayatını kaybetti.

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü

Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Sıradaki Haber