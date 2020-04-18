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18.04.2020 - 17:36 | | AA

Fas, Kuveyt ve Katar'da corona virüs sebebiyle can kayıpları artıyor

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 137'ye, Kuveyt'te 6'ya, Katar'da ise 8'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayısı 672'ye çıktı.

Fas, Kuveyt ve Katar'da corona virüs sebebiyle can kayıpları artıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 137'ye, Kuveyt'te 6'ya, Katar'da ise 8'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayısı 672'ye çıktı.

Fas Sağlık Bakanlığının Covid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 137'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 106 kişide daha Covid-19 teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 2 bin 670 olduğu ifade edilen açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının ise 298'e ulaştığı kaydedildi.

Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha Covid-19 sebebiyle öldüğünü ve ülkedeki toplam can kaybının 6'ya çıktığını açıkladı.

Ülkede 93 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1751 olduğu aktarılan açıklamada ayrıca iyileşen hasta sayısının ise 280'e yükseldiği ifade edildi.

Katar
Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 sebebiyle yeni bir ölümün gerçekleştiği ve böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 345 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 8'e çıktığı aktarılan açıklamada, tedavilerinin ardından iyileşen hasta sayısının ise 510'a yükseldiği kaydedildi.

Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 4 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 672 çıktığını açıkladı.

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