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HaberlerDünya Haberleri Fas: Libya'da geçici yürütme belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz
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07.02.2021 - 23:20 |

Fas: Libya'da geçici yürütme belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Fas yönetimi, Libya'yı genel seçimlere götürecek geçici yönetimin belirlemesini memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 34. Afrika Birliği Zirvesi vesilesiyle başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya'da oluşturulan yeni yürütme otoritesinin halkın beklentilerine karşılık vereceğine inandığını belirtti.

Fas: Libya'da geçici yürütme belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz

 

"Fas, kardeş ülke Libya'daki geçici yürütme otoritesinin seçilmesini memnuniyetle karşılıyor." diyen Burita, atılan adımın Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimler öncesi büyük bir gelişme olduğunu vurguladı. 

Burita ayrıca sürecin, ülkede istikrarın ve birliğin tekrar sağlanmasına destek vereceğini kaydetti. 

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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