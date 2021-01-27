MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Faslı yetkili, DEAŞ yanlısı ABD askerinin tutuklanmasına katkı sunduklarını açıkladı
ABONE OL
27.01.2021 - 00:25 | | AA

Faslı yetkili, DEAŞ yanlısı ABD askerinin tutuklanmasına katkı sunduklarını açıkladı

Faslı bir istihbarat yetkilisi ülkesinin Washington'a verdiği bilgilerin, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir Amerikan askerinin tutuklanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Faslı yetkili, DEAŞ yanlısı ABD askerinin tutuklanmasına katkı sunduklarını açıkladı

 

Fas Bölgesel Gözetim Genel Müdürlüğü'ne (İstihbarat) bağlı Adli Araştırma Merkezi Müdürü Habub eş-Şerkavi, Fas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Cole Bridges adlı Amerikan askerinin 19 Ocak'ta tutuklanmasıyla ilgili bilgi verdi. 

Bridges'ın aşırılık yanlısı eğilimlerinin Fas istihbaratının dikkatini çektiğini ifade eden Şerkavi, ulaştıkları bilgileri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile paylaştıklarını ve bu sayede söz konusu askerin tutuklandığını kaydetti. 

Şerkavi, ülkesinin bu eğilimleri nasıl öğrendiği ve asker ile ilişkisi konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

Georgia'nın Fort Stewart kentinde 3. Piyade Tümeni'nde görev yapan ve Cole Gonzales olarak da tanınan 20 yaşındaki Bridges, 19 Ocak'ta DEAŞ'e yadım etmek ve ABD askerlerine saldırı planlamakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Isınmak için yaktığı ateş yangına neden olduİzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre evsizlerin ısınmak için yaktığı ateş yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda metruk binadaki yangın kısa sürede söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

Komşuları haber alamayınca fark etti! Acı gerçek ortaya çıktı

Komşuları haber alamayınca fark etti! Acı gerçek ortaya çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet