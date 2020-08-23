Fas'ta corona virüs ölümleri 858'e yükseldi

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 858'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1565 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 50 bin 812'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 35 bin 40 olduğu aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm yaşanmazken, 131 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 68 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 2 bin 738'e, iyileşenlerin sayısının ise 1434'e yükseldiği ifade edildi.

Fas'ta okullar uzaktan eğitimle başlayacak

Öte yandan, Fas Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle okulların uzaktan eğitimle başlayacağını açıkladı.

Açıklamada, ülkedeki tüm okullarda eğitimin 7 Eylül'de uzaktan eğitimle başlayacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilebileceği kaydedildi.