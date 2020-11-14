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14.11.2020 - 07:00 |

Fas’ta ‘savaş çıktı!’

Fas’ın 1975’te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra’yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir’in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas’ta ‘savaş çıktı!’

Fas’ın Moritanya ile arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı’nda geçişleri engellediği iddiasıyla Polisario Cephesi’ne karşı operasyon başlatmasına karşılık Polisario’dan “savaş çıktı” açıklaması geldi. Polisairo Cephesi Sözcüsü Hamade ed-Daf, “Fas yönetimi, bölgeyi kontrol altına almak için sonunda ateşkesi dinamitlediğini ilan etti” ifadesini kullandı. Fas Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ise, ordunun müdahalesinin ardından Polisario Cephesi mensuplarının Kerkerat Sınır Kapısı’ndan çekildiğini bildirdi. Cezayir’den ise, operasyonların durdurulması ve iki tarafa itidalli davranma çağrısı yapıldı.

 

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