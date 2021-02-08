Fas'ta sel kaçak atölyeyi vurdu: 24 ölü

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta iki gündür devam eden yoğun yağışların neden olduğu sel faciaya dönüştü.
Kuzeydeki Tanca şehrinde ortaya çıkan sel, bir bodrum katta kaçak olarak faaliyet gösteren tekstil ötelyesini vurdu.
Yetkililer en az 24 kişinin öldüğü bodrumdan 10 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. Sel sırasında atölyede kaç kişinin bulunduğu net şekilde bilinmiyor.
Yerel medya, sel sularının fabrikanın elektrik tesisatına ulaşması sonucu oluşan elektrik akımının faciaya yol açtığını yazdı.
İş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardıİzmir'in Konak ilçesinde 6. katlı bir iş merkezinin en üst katında bulunan gelinlik atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın sırasında atölyede bulunan Safiye Çepni, yoğun dumandan etkilenmemek için cam kenarında yardım bekledi.