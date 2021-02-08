Fas'ta sel kaçak atölyeyi vurdu: 24 ölü

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta iki gündür devam eden yoğun yağışların neden olduğu sel faciaya dönüştü.

Kuzeydeki Tanca şehrinde ortaya çıkan sel, bir bodrum katta kaçak olarak faaliyet gösteren tekstil ötelyesini vurdu.

Yetkililer en az 24 kişinin öldüğü bodrumdan 10 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. Sel sırasında atölyede kaç kişinin bulunduğu net şekilde bilinmiyor.

Yerel medya, sel sularının fabrikanın elektrik tesisatına ulaşması sonucu oluşan elektrik akımının faciaya yol açtığını yazdı.