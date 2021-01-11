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11.01.2021 - 21:38 | | AA

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor!

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıktı.

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor!

 

ABC News'in ele geçirdiği FBI bültenine dayandırdığı haberine göre, ülkede Biden'ın yemin töreni öncesinde 50 eyaletin başkentlerindeki kongre binalarında geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlanıyor. 

Bültende, "10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington'daki ABD Kongresinde de silahlı protestolar olacak." ifadesine yer verildi.

WASHİNGTON DC BELEDİYE BAŞKANINDAN HALKA "YEMİN TÖRENİNİ SANAL ORTAMDA İZLEYİN" UYARISI 

Öte yandan geçen haftaki Kongre baskınının ardından başkent Washington'da 20 Ocak'taki yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılıyor. 

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, kentte 20 Ocak'ta şiddet olayları çıkabileceği riskine işaret ederek, "Halka, Biden'ın yemin törenini sanal ortamda izleme tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi. 

TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI 

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti. 

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti. 

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Artvin'de heyelanArtvin'de etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Ardahan Devlet Karayolu ulaşıma kapandı.
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