FBI, Kongre baskınıyla ilgili 40 bin dijital ipucunu inceliyor

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 6 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın taraftarlarının Kongre Binası'nı basmasının ardından, baskınla ilgili 40 bin dijital ipucunu incelediğini açıkladı.

Açıklamada, baskınla ilgili incelenmelerin devam ettiğini aktarılırken, söz konusu ipuçlarının fotoğraflar ve videolardan oluştuğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kongre Binası 6 Ocak’ta seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum sırasında Trump destekçileri tarafından basılmıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 60’dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan FBI, Kongre Binası yakınına yerleştirilen 2 boru tipi bomba ile ilgili şüpheliler için 50 bin dolar ödül koymuştu.

Kaynak: Independent Türkçe