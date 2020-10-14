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14.10.2020 - 13:37 | | AA

Felaketin boyutu büyüyor

Sağanak yağışları neden olduğu sel sularının altında kalan Vietnam'da ölü sayısı artıyor, ekipler kayıpları arıyor. 135 bin evi su basarken, on binlerce kişi tahliye edildi.

Felaketin boyutu büyüyor

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 36'ya çıktı.

Ülke basınına göre, ülkenin Quang Nam, Thua Thien Hue, Quang Ngai ve Quang Tri eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, seller nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığı ve kayıp 12 kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde 135 bin 700 evi su basarken, 600'e yakın evin ciddi derecede hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, 6 bin hektara yakın ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ha Tinh, Quang Nam, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien-Hue'de en az 50 bin kişi tahliye edilmişti.

Ulusal Savunma Bakanlığı, 9 bin 600 asker ve güvenlik gücünün sellerden etkilenen bölgelere sevk edildiğini açıklamıştı.

Vietnam'da geçen yıl fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 207 kişi yaralanmıştı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde haberi daha vererek, "İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde incelecek ve yeni rezerv miktarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
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