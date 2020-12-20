20.12.2020 - 12:30 | | AA
Fiji'yi vuran Yasa kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı
Pasifik Okyanusu'nda ada ülkesi Fiji'de Yasa kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Fiji'nin en büyük ikinci adası Vanua Levu'yu vuran kasırgada 4 kişi yaşamını yitirirken bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Ulusal Afet Yönetim Merkezi de ülke genelinde hala 7 bin 731 kişinin tahliye merkezlerinde olduğunu açıkladı.
Kasırga nedeniyle Fiji'de sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve ulusal afet durumu ilan edilmişti.
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