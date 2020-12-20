MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fiji'yi vuran Yasa kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı
ABONE OL
20.12.2020 - 12:30 | | AA

Fiji'yi vuran Yasa kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı

Pasifik Okyanusu'nda ada ülkesi Fiji'de Yasa kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Fiji'yi vuran Yasa kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı

Fiji'nin en büyük ikinci adası Vanua Levu'yu vuran kasırgada 4 kişi yaşamını yitirirken bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Merkezi de ülke genelinde hala 7 bin 731 kişinin tahliye merkezlerinde olduğunu açıkladı.

Kasırga nedeniyle Fiji'de sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve ulusal afet durumu ilan edilmişti.

Genç kız yeşil ışıkta yola fırlayınca dehşeti yaşadı!İstanbul Başakşehir'de marketten dönen genç kız, trafik lambasının yeşil yanmasını beklemeden yolun karşı tarafına geçmeye çalışınca hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... KADES uygulaması 1 milyon indirme hedefini aşarak 1 milyon 174 bine ulaştı

Son dakika... KADES uygulaması 1 milyon indirme hedefini aşarak 1 milyon 174 bine ulaştı

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Beylikdüzü'nde doğum günü partisine korona baskını!

Beylikdüzü'nde doğum günü partisine korona baskını!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet