MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde şiddetli deprem
ABONE OL
25.12.2020 - 05:45 | | AA

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde şiddetli deprem

Gelen son dakika haberine göre; Filipinler'in başkent Manila yakınlarındaki Luzon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde şiddetli deprem

 

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon eyaletinin güneybatısındaki Calatagan bölgesinde, yerel saatle sabah 7.43'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi. Yerin 74 kilometre derinliğinde tektonik hareketler sonucu meydana geldiği tespit edilen depremin merkez üssü, Calatagan olarak belirlendi.

Depremin ardından artçı sarsıntıların beklendiğini kaydeden yetkililer, tsunami uyarısında bulunmadı.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Vale hizmetlerine düzenleme getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika: Vale hizmetlerine düzenleme getiren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet