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27.07.2020 - 22:13 | | AA

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

 

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin doğusundaki Caraga bölgesine bağlı Surigao Del Sur kentinin açıkları olarak belirtilen depremin yerin 65 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Büyüklüğü 6 olarak ölçülen depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi paylaşılmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.

Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebiMuğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.
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