Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin doğusundaki Caraga bölgesine bağlı Surigao Del Sur kentinin açıkları olarak belirtilen depremin yerin 65 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Büyüklüğü 6 olarak ölçülen depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi paylaşılmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.