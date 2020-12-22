MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Filipinler'de madende heyelan faciaya yol açtı
ABONE OL
22.12.2020 - 13:00 | | AA

Filipinler'de madende heyelan faciaya yol açtı

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesinin Cebu eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 madenci yaşamını yitirdi, 7 madenciye ulaşılamıyor.

Filipinler'de madende heyelan faciaya yol açtı

Filipinler'de yayın yapan Inquirer Net'te yer alan habere göre, ülkede etkili olan Vicky Tayfunu'nun getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle Cebu'nun Toledo kentindeki bir maden ocağında heyelan meydana geldi.

Yetkililer 3 madencinin hayatını kaybettiğini, 7 madencinin de kaybolduğunu bildirdi.

Filipinler'in Luzon Adası'nda hafta sonu şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Filipinler'de son dönemde etkili olan tayfunlar

Filipinler'de ekim sonunda etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle 22, kasım başında da Goni Tayfunu'nda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

"Yılın en güçlü tayfunu" olduğu belirtilen Goni nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Ülkeyi yine kasımda vuran Vamco Tayfunu'nun yol açtığı sellerde de 67 kişi hayatını kaybetmişti.

    İzmit! İki genç kızın dehşet anlarıKocaeli’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan genç kızlar dehşeti yaşadı. Otomobilin çarpmasıyla kanlar içinde kalan iki kız hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ankara'da, 'Sezginler' suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

    Ankara'da, 'Sezginler' suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

    İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

    İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

    Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

    Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

    Son dakika... MSB duyurdu! 1072 İşçi Alımı Sınavı sonuçları belli oldu

    Son dakika... MSB duyurdu! 1072 İşçi Alımı Sınavı sonuçları belli oldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet