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17.08.2020 - 18:51 | | AA

'Filistin ne zaman masaya gelirse, bunu memnuniyetle karşılarız'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı ve damadı Jared Kushner, Filistin'in İsrail ile sorunların çözülmesi için masaya gelmesi durumunda bunu memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

'Filistin ne zaman masaya gelirse, bunu memnuniyetle karşılarız'

 

Kushner, katıldığı bir telekonferansta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan anlaşmayı değerlendirdi ve konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana Orta Doğu'daki meselelerin üzerine eğildiğini vurgulayan Kushner, Trump'ın Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlık konusunda sözde "Orta Doğu Barış Planını" ocak ayında açıkladığını anlattı.

Kushner, İsrail'in Trump'ın bu plandaki vizyonu kapsamında, "bir harita ve Filistin devletine doğru ilerlemek" konusunda mutabık kaldığını vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planının şimdilik askıya alındığına dair Filistin yönetimi ile iletişime geçtiklerini vurgulayan Kushner, "Şimdi sorumluluk Filistinlilerde. Biz onlar ne zaman masaya gelirse, bunu memnuniyetle karşılarız." ifadesini kullandı.

Araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardıMersin'in Akdeniz ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
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