MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Filistin: Türkiye, mali ve tıbbi yardım talebimizi kabul etti
ABONE OL
23.04.2020 - 05:09 | | AA

Filistin: Türkiye, mali ve tıbbi yardım talebimizi kabul etti

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için Türkiye'ye yapılan mali ve tıbbi yardım talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Filistin: Türkiye, mali ve tıbbi yardım talebimizi kabul etti

Bakanlı'ktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin yaptığı mali ve tıbbi yardım talebinin, Türk yetkililer tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk hükümetinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda, Filistin'e yardım paketini duyurduğu" ifade edildi.

Virüs test ekipmanı, maske, özel kıyafet ve diğer temel ekipmanların temini için gerekli hazırlıkların tamamlandığına işaret edilen açıklamada, bu tıbbi malzemelerin yakın bir zamanda Sağlık Bakanlığının eline ulaşmasının ümit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türk hükümetine yardımlardan ötürü teşekkür edildi.

Bakan Çavuşoğlu, dün Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İİT İcra Komitesi Toplantısı'nda, Kovid-19'la mücadelenin gündeme geldiğini ve salgının görüldüğü ülkelere insani yardımların nasıl ulaştırılabileceğinin ele alındığını ifade etmişti.

 

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunuslar bu kez Ortaköy'de ortaya çıktı!

Yunuslar bu kez Ortaköy'de ortaya çıktı!

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Otomobil baraj göletine düştü! Sürücü kurtarılamadı

Otomobil baraj göletine düştü! Sürücü kurtarılamadı

Sıradaki Haber