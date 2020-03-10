Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 29'a yükseldi

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Sözcü Mulhem, böylece Filistin'de koronavirüs vaka sayısının 29'a yükseldiğini ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 görülme şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Beytüllahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Filistin yönetimi dün yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını da kapatmıştı.