MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Filistin’de Lübnan için yas ilan edildi
ABONE OL
05.08.2020 - 14:58 | | AA

Filistin’de Lübnan için yas ilan edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Beyrut’taki patlamada hayatını kaybeden Lübnanlılar için ülkede bir günlük yas ilan etti.

Filistin’de Lübnan için yas ilan edildi

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkı ve devletinin Lübnan ile dayanışmasını ortaya koymak adına bir günlük yas ilan etti. Kararla birlikte ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi.

Abbas ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, patlamada hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA, dün Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını ve ardından şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini duyurmuştu.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Adıyaman Vali'sinden corona virüs uyarısı: Bizi mecbur bırakmayın!

Son dakika! Adıyaman Vali'sinden corona virüs uyarısı: Bizi mecbur bırakmayın!

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Sıradaki Haber