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19.02.2021 - 01:11 | | AA

Filistinli tutuklu, "sperm kaçırma" yöntemiyle baba oldu!

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Muhammed Yusuf el-Kudra, İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen "sperm kaçırma" yöntemiyle baba oldu.

Filistinli tutuklu, "sperm kaçırma" yöntemiyle baba oldu!

 

Filistinli 35 yaşındaki Kudra'nın Mücahid adı verilen oğlu Gazze'deki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Kompleksinde dünyaya geldi. 

Kudra'nın kayınvalidesi Nadya el-Kudra AA muhabirine, İsrail'in dört yıldır Muhammed Yusuf'u ziyaret etmelerini engellediğini belirterek, "Büyük bir sevinç içerisindeyiz ancak babasının burada olmaması nedeniyle neşemiz eksik." dedi. 

Tutuklu babanın kız kardeşi Menal ise birkaç başarısız girişimin ardından başarılı bir operasyonla hapishanedeki kardeşinin bebek sahibi olduğunu aktardı. 

Bebeğin doğumuyla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyen kız kardeş, "Kardeşimin 4 buçuk yıl daha hapishanede kalacak olması yüzünden sevincimiz yarım kaldı." ifadelerini kullandı. 

İsrail ordusunun 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyon sırasında gözaltına aldığı Muhammed Yusuf Kudra, çıkarıldığı mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Filistinli esir ve tutuklularla ilgili kuruluşların verilerine göre, "sperm kaçırarak" tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen çocuk sayısı 96'ya yükseldi.

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