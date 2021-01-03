MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Filistinlilerden DSÖ'ye 'aşı için İsrail'e baskı uygula" çağrısı
ABONE OL
03.01.2021 - 20:13 | | AA

Filistinlilerden DSÖ'ye 'aşı için İsrail'e baskı uygula" çağrısı

Filistin Esirler Cemiyeti, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ), İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasına izin vermesi için Tel Aviv yönetimine baskı uygulaması çağrısında bulundu.

Filistinlilerden DSÖ'ye 'aşı için İsrail'e baskı uygula" çağrısı

 

Esirler Cemiyeti, Gazze Şeridi'ndeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde bir basın toplantısı düzenlendi. 

İslami Cihad Hareketi yetkilisi Ahmed el-Mudellel, burada Cemiyet adına yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının cezaevlerinde hızla yayılması, mahkumların hayatlarına yönelik ciddi korku ve endişe oluşturdu." dedi. 

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sağlık durumunun salgın nedeniyle tehlikede olduğunu ve İsrail'in Filistinli tutuklulara aşı yapılmasını reddettiğini ifade eden Mudellel, Filistin yönetiminden "tutuklular meselesini uluslararası alanlara taşımasını" istedi. 

Mudellel, DSÖ'ye de "tıbbi müdahale ve aşıların cezaevlerinde kullanılmasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu. 

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtilmişti. 

İsrail hapishanelerinde şu ana kadar 171 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edildiği açıklandı. 

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor. 

    Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandıElazığ'ın Sivrice ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kırşehir'deki dehşet olayda yeni gelişme! Tutuklandılar

    Kırşehir'deki dehşet olayda yeni gelişme! Tutuklandılar

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

    Son dakika! Ünlü uzmandan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama

    Son dakika! Ünlü uzmandan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet