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29.08.2020 - 14:44 |

Film gibi soygun: 9 milyon Euro çaldılar

Fransa’nın Lyon kentinde, zırhlı para nakil aracına saldıran hırsızlar, yaklaşık 9 milyon Euro ile kayıplara karıştı.

Film gibi soygun: 9 milyon Euro çaldılar

Savcılık silahlı saldırganların, Fransız Merkez Bankası’nın Lyon şubesinden teslim alınan ve Loomis güvenlik şirketinin zırhlı aracıyla taşınan parayı çaldıklarını açıkladı. Silahlı soygun sırasında yaralanan olmadı.

Bu hırsızlık, çalınan paranın miktarı açısından şu ana kadar zırhlı para nakil araçlarına yönelik ikinci büyük soygun olarak kayıtlara geçti.

Toni Musulin isimli soyguncu, 2009 yılında zırhlı para nakil aracından 11,6 milyon dolar çalmıştı.

Yerel basın, zırhlı para nakil aracının, soygun öncesi önden ve arkadan iki otomobille önce sıkıştırıldığını yazdı.

Savcılık, soygunla ilgili soruşturma başlatırken polis, soyguncuların kullandığı bu araçları daha sonra şehir dışında ateşe verilmiş bir durumda ele geçirdi.

Kaynak: Euronews

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