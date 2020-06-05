Film setinden gerçek kahramanlığa...

Barışçıl protestolarla ırkçılığa ses çıkarılması gerektiğini savunan Boyega “Siyahların hayatı her zaman önemliydi. Her zaman bir anlam ifade ettik. Ne olursa olsun hep başardık. Ve şimdi tam zamanı. Bu konuşmamdan sonra kariyerime ne olacağını bilmiyorum ama bu çok da önemli değil” dedi. Bu konuşmanın ardından film endüstrisinin pek çok ünlü isminden Boyega’a destek yağdı. Star Wars’un yapım şirketi “Lucasfilm”, “John Boyega’nın arkasındayız. Irkçılık sona ermeli ve değişimin bir parçası olmalıyız. Boyega sen bizim kahramanımızsın!” ifadelerine yer veren bir açıklama yaptı.