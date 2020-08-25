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25.08.2020 - 10:38 | | İHA

Finlandiya Başbakanı Marin, 6 saat çalışma modelini yineledi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, günlük çalışma saatlerinin kısaltılmasının daha verimli olacağını ifade ederek, “Günde 8 saat yerine 6 saat çalışma daha verimli olacak. Bu verim ile dengeleme sağlanacak” dedi.

Finlandiya Başbakanı Marin, 6 saat çalışma modelini yineledi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 2019 Ağustos ayında Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde haftada 4 gün ve günde 6 saat çalışma şeklinin uygulanması gerektiğini belirtmiş ve bu sözleri gündem olmuştu. Finlandiya’nın Tampere şehrinde 2 gündür devam eden Sosyal Demokrat Parti (SDP) kongresine tek aday olarak katılan ve tekrar parti başkanlığına seçilen Marin önerisini tekrarlayarak, “Günde 8 saat yerine 6 saat çalışma daha verimli olacak. Bu verim ile dengeleme sağlanacak” dedi.

Marin, ”Çalışma saatlerinin azaltılması ile çalışanlarımızın daha iyi bir çalışma hayatına nasıl kavuşacaklarına dair somut adımlar atmalıyız. Kısa çalışma saatlerinin verimi daha yükselteceğini ve mevcut hükümetin güçlü kamu maliyesi ve istihdamı yüzde 73.7’den yüzde 75’e çıkarma hedefleri ile çelişmiyor” ifadelerini kullandı.

Finlandiya’da mevcut hükümet 5 partili koalisyon ortakları tarafından yönetiliyor. Hükümetin kısa çalışma saatleri ile ilgili şu an resmi bir çalışması bulunmuyor.

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