First Lady Melania Trump'ın heykeli ateşe verildi

ABD 'First Lady'si Melania Trump'ın doğduğu Slovenya'nın Sevnica şehrindeki ahşaptan heykeli 4 Temmuz gecesi yakıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bağımsızlık günü gerçekleşen olay hakkında polis soruşturma başlattı.

Heykelin sahibi, Melania Trump'ın Amerikalı bir başkanla evli bir göçmen olduğunu ve heykelin iki ülke arasında bir diyalog yolu yaratması için yapıldığını ve bu sebeple de kundaklama olayına anlam veremediğini belirtti.

Washington'da ise Melania Trump'ın sözcüsü konu hakkında yorum yapmadı.

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un ardından başlayan tepki protestoları son haftalarda tarihi anıtları da hedef almaya başlamıştı. Başkan Donald Trump ise bu anıtlara hasar verenlerin sert şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.

Melania Trump'ın sanatçı Ales Zupevc imzalı ahşap heykeli canlı bir ıhlamur ağacının gövdesinden bir ağaç kesme makinası ile yontulmuştu. Geçen ocakta da Donald Trump'ın ağaçtan bir heykeli Slovenya'nın Moravce şehrinde ateşe verilmişti.

Kaynak: Euronews