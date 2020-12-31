First Lady'nin yaptığı yenilikler Trump'ı 'deli etti'

Donald Trump'ın başkanlığı sırasında gözde mekanlarından biri olmaya devam Mar-a-Lago tesislerinde yapılan değişim sahibini memnun etmedi.

Çoğu Melania Trump gözetiminde gerçekleştirilen yeniliklerin Noel öncesi bu kulübe geçen Trump'ı "deliye çevirdiği" belirtildi.

CNN'in birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre Trump'ın üyelere özel Mar-a-Lago kulübüne Noel'den üç gün önce girişiyle birlikte tadının kaçtığı ve yapılan değişikliklerin Başkan'ı kızdırdığı ifade edildi.

3 Kasım seçimlerini kaybeden Trump'ın ailesiyle birlikte Beyaz Saray sonrası dönemde yaşaması için daha uygun ve daha ferah olacak şekilde düzenlenmek istenen yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda birkaç hafta süren tadilatlar Trump'ın estetik zevkine hitap etmedi.

İsmi verilmeyen bir kaynak, Trump'ın sadece yaşam alanında değil, mülkteki diğer tadilatlardan da memnun kalmadığını söyledi.

Vakit geçmeden kulübün yönetimiyle yüksek sesle tek taraflı görüşmeler gerçekleştiğini aktaran kaynak, Trump için "Bu durumundan hiç memnun olmadı" dedi.

Ancak tadilatla ilgili ayrıntıların çoğunu seçen tarafın Mar-a-Lago personeli değil, First Lady Melania Trump ve iç mimar Tham Kannalikham olduğu kaydedildi.

Mar-a-Lago'dan bir kaynak, Trump'ın bu hafta bazı tadilatların görünüşünden hoşnut olmadığını belirtirken, Başkan'ın beyaz mermer ve bol miktarda koyu renk ahşaptan oluşan dekor parçalarının kaldırılmasını istediğini ve bu talebin derhal yerine getirildiğini anlattı.

CNN konuyla ilgili haberinde, Trump'ın kişisel zevkler konusunda eşiyle ilk kez bir anlaşmazlık yaşamadığını da hatırlattı.

Trump'ın eşinin bir başka projesi olan Camp David'deki dekorasyon yenilemelerinden de memnun kalmadığı ve Şükran Günü gittiği bu mekanın son halini beğenmediği konuşulmuştu.

Diğer yandan Mar-a-Lago'nun bir üyesi, Trump ve ailesinin her yıl katıldığı ve konukların bilet başına binlerce dolar ödediği meşhur kulüpte yılbaşı partisinin salgına rağmen perşembe akşamı yapılacağını ve en az 500 kişilik rezervasyonun gerçekleştiğine dair söylentiler olduğunu belirtti.

Bu ay muhafazakar öğrenci grubu Turning Point USA için aynı mekanda düzenlenen bir baloda, partiye gidenler maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmiş, eğlenceden çekilen fotoğraflar salonda yüzlerce kişinin toplandığını göstermişti.

Kaynak: Independent Türkçe