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28.08.2020 - 09:51 | | AA

Fırtına ölüm getirdi

Avustralya'da hızı 158 kilometreye ulaşan rüzgar ağaçları devirdi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi öldü.

Fırtına ölüm getirdi

Avustralya'nın Melbourne kentini etkisi altına alan şiddetli fırtınada 3 kişi öldü.

Yetkililer, rüzgar hızı saatte 158 kilometreye ulaşan fırtınada, 4 yaşında bir erkek çocuğu dahil 3 kişinin ağaçların devrilmesi sonucu yaşamlarını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, fırtına nedeniyle Melbourne'de 56 bin hanenin elektriğinin kesildiğini belirterek, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların afet sonrası yardımlaşmanın zorlaştırılmaması için gevşetileceğini söyledi.

Acil durum birimleri, fırtına sırasında 1700'ün üzerinde "yardım" çağrısı alındığını duyurdu.

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