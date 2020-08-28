28.08.2020 - 09:51 | | AA
Fırtına ölüm getirdi
Avustralya'da hızı 158 kilometreye ulaşan rüzgar ağaçları devirdi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi öldü.
Avustralya'nın Melbourne kentini etkisi altına alan şiddetli fırtınada 3 kişi öldü.
Yetkililer, rüzgar hızı saatte 158 kilometreye ulaşan fırtınada, 4 yaşında bir erkek çocuğu dahil 3 kişinin ağaçların devrilmesi sonucu yaşamlarını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.
Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, fırtına nedeniyle Melbourne'de 56 bin hanenin elektriğinin kesildiğini belirterek, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların afet sonrası yardımlaşmanın zorlaştırılmaması için gevşetileceğini söyledi.
Acil durum birimleri, fırtına sırasında 1700'ün üzerinde "yardım" çağrısı alındığını duyurdu.