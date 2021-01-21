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21.01.2021 - 23:42 | | AA

Flaş 'nükleer silah' iddiası! Rusya ile masaya oturacak

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın, Rusya'ya, süresi şubatta bitecek "Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması'nı" (New START) 5 yıl daha uzatma teklifinde bulunmayı planladığı öne sürüldü.

Flaş 'nükleer silah' iddiası! Rusya ile masaya oturacak

Tartışmalı ve olaylı bir seçim sürecinden sonra dün yemin ederek göreve başlayan ABD'nin 46. Başkanı Biden'dan ulusal güvenliği ilgilendiren kritik bir adım geldi.

Amerikan medyasına açıklama yapan ve isminin verilmesini istemeyen bir yetkili, gün içerisinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Anatonov'a Biden'ın "Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşmasını 5 yıl daha uzatma teklifini sunacağını açıkladı.

Uzatılması NATO ve Rusya'yı memnun edecek

Eski Başkan Donald Trump'ın karşı çıktığı ve seçildiği takdirde yenilemeyeceğini belirttiği anlaşmanın süresinin uzatılmasının hem NATO'yu hem de Rusya'yı memnun edeceği ifade ediliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkeye de "New START'ı uzatmaları" çağırısında bulunmuştu.

5 Şubat 2010'da Eski ABD Başkanı Barack Obama ile Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev tarafından imzalanan New START Antlaşması, 5 Şubat'ta geçerliliğini yitiriyor.

Antlaşma, Rusya ve ABD'nin konuşlu nükleer silah başlıklarının sayısını 1,550'ye indirmesini şart koşuyor.

ABD Senatosu 2010'da ABD'nin karada konuşlu füzeler, kıtalararası balistik füze kapasiteli denizaltılar ve nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarından oluşan üç kademeli nükleer gücünü modernize etmesi karşılığında, Obama'nın imzaladığı antlaşmayı onaylamıştı.

Trump'ın Ortak Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşmasından 2 Ağustos 2019'da çekilmesi ile New START anlaşması, "ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silahları kısıtlama anlaşması" olarak biliniyor.

 

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