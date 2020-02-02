Florida’da kilisede silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Florida eyaletinin Riviera Beach kentinde Victory City Kilisesi’nde bir cenaze töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde biri 15 yaşında, diğeri kimliği belirsiz 40 yaşlarında bir kişinin hayatını kaybettiği, biri kadın 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların, bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, saldırganın 13 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı bildirildi. Riviera Beach polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.