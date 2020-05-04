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04.05.2020 - 18:59 | | AA

Fransa açıkladı! Aşı çalışmalarına 500 milyon euro destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yeni tip corona virüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon euro destek sağlayacağını belirtti.

Fransa açıkladı! Aşı çalışmalarına 500 milyon euro destek

Macron, Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin ortaklığıyla "Kovid-19 Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nin ardından açıklamalarda bulundu.

"İlaç veya aşı olmadığı sürece virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Macron, ülkesinin Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon euro destek sağlayacağını söyledi.

Macron, Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç çalışmalarına katkı için 7,5 milyar avronun toplanmasının hedeflendiği toplantıda şu ana kadar 8 milyar avroya ulaşıldığını kaydetti.

Aşının hazır olmasının gelecek yılın sonunu bulabileceğini dile getiren Macron, ülkede serbest dolaşım sınırlandırmasının sona ereceği 11 Mayıs'ın salgından önceki günlük hayata dönüş değil, yeni bir aşama olduğunu söyledi.

Macron, perşembe günü Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yeni açıklama yapılacağını duyurdu.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e, vaka sayısı ise 202 bin 54'e yükseldi.

 

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın konuştuSamsun’un Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin, buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu (50), yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Şahinoğlu, "Pilot, ‘Burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?’ diye sordu. Ben de o anki heyecanla ‘hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın’ dedim. Hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa götürürdüm" dedi.
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