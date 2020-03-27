Fransa, corona virüs nedeniyle serbest dolaşımın sınırlandırma süresini uzattı

Başbakan Edourd Philippe, yaptığı açıklamada, salgının başında olduklarını, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France ve Grand Est bölgelerinin virüsten en çok etkilenen bölgeler olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı'nın onayıyla serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırma süresi salı günü itibarıyla 2 hafta uzatıldı." diyen Philippe, bu uygulamanın 15 Nisan'a kadar geçerli olacağını bildirdi.

Philippe, ülkedeki salgının durumuna göre bu süreyi bir kez daha uzatabileceklerine de dikkati çekti.

Kurallara uymayanlara hapis ve para cezası

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde 17 Mart itibarıyla 15 gün süreyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıklamıştı.

Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, acil durumlarda eczane veya hastaneye gitmek ve evin 1 kilometre etrafında tek başına 1 saat süreyle yürüyüş için sokağa çıkabiliyor.

Fransızların dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının internet sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor.

Bu kurala uymayanlara 150 avro ceza veriliyor. 15 günde kuralı iki kez ihlal edenlere 1500 avro, bir ayda 4 kez ihlal edenlere ise 3 bin 700 avro ve 6 ay hapis cezası verilecek.

Fransa'da salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 1696'ya, vaka sayısı ise 29 bin 155'e yükselmişti.