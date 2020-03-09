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09.03.2020 - 21:22 | | AA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hafter ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hafter ile görüştü

 

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Saray'da Hafter ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini kaydetti.

Görüşmede petrol konusu da ele alındı.

Macron, geçen yıl 23 Mayıs'ta da Hafter ile bir araya gelmişti.

Fransa'dan Hafter'e destek

Geçen yıl Fransa'nın Mısır'a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarının, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'i desteklemek için kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Diğer yandan Libya'da Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen yıl haziranda bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

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