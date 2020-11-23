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23.11.2020 - 18:06 | | DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır

Fransa'da Ermeni gönülleri derneğini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Dağlık Karabağ'a müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?" sorusuna Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletlerin (BM) tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır" diye yanıt verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır

 

Azerbaycan'ın 27 yıl sonra Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği tarihi zafer de Erivan yönetiminden yana tavır sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi itiraf geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeni derneği gönüllüleri ile buluşan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dernek gönüllüsü tarafından yöneltilen Uluslararası hukuka, BMnin tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale etme hakkınız yoktur. Mesela Maliye müdahale ettik, çünkü teröristler bize saldırıyor diyerek bizi davet etti. Suriye bölgesinde ise koalisyon güçlerine katıldık çünkü teröristler yine devletlere saldırıyordu. Dağlık Karabağda ise durum çok farklı" dedi. 

DERNEĞE MADDİ DESTEK VERMİŞTİ 

Macron, Paris'teki Fransa'daki Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni'ye" diyerek insani yardımın yapılması gerektiğini söylemişti.

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