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22.02.2021 - 18:47 | | AA

Fransa, Doğu Akdeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne uçak gemisi gönderdi

Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle ve 20 Rafale tipi savaş uçağını Akdeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne gönderdiği bildirildi.

Fransa, Doğu Akdeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne uçak gemisi gönderdi

 

Fransa Savunma Bakanı Florecen Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Charles de Gaulle'un Doğu Akdeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne dün gönderildiğini belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Chammal Operasyonu çerçevesinde haziran ayına kadar söz konusu bölgelerde görev yapacak Charles de Gaulle ile 20 Rafale tipi savaş uçağının gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ ve terörle mücadeleye odaklanılacağı ifade edildi.

Charles de Gaulle uçak gemisi, Nisan 2020'den bu yana Toulon Limanı'nda bulunuyordu. Gemideki personelin 3'te 2'sinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve yaklaşık 30 askerin hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Fransa, Chammal Operasyonu'nu 19 Eylül 2014'te Irak'ta DEAŞ tehdidine karşı özellikle hava saldırılarıyla başlatmış, operasyon daha sonra Suriye'deki DEAŞ tehdidini de içine alacak şekilde genişletilmişti.

 

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