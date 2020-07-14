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14.07.2020 - 16:41 | | AA

Fransa en büyük bayramını kutluyor

Fransa'nın "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla başkent Paris'te askeri tören düzenlendi.

Fransa en büyük bayramını kutluyor

Her yıl Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen geleneksel askeri geçit  töreni yerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Concorde  Meydanı'nda askeri tören gerçekleştirildi.

Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Almanya,  İsviçre, Lüksemburg ve

Salgın nedeniyle katılımcı sayısının 5 bin ile sınırlı tutulduğu  törende, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları onurlandırıldı. Kovid-19'a  karşı mücadele eden askerler de törende yer aldı.

Ulusal Bayram dolayısıyla başta Paris olmak üzere bütün kentlerde, bu  akşam havai fişek gösterileri ve fener alayları düzenlenecek. Ancak Fransızlar  salgın nedeniyle havai fişek gösterilerini yerinde izleyemeyecek.

Almanya, İsviçre, Lüksemburg ve Avusturya, Fransa'dan 160'dan fazla  Kovid-19 hastasını hastanelerinde tedavi etmişti.

 

 

 

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