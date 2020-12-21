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21.12.2020 - 15:32 | | AA

Fransa koronavirüs aşısına Pazar günü başlıyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulamasının pazar günü başlayacağını duyurdu.

Fransa koronavirüs aşısına Pazar günü başlıyor

Europe 1 Radyosuna konuk olan Veran, 27 Aralık Pazar, Kovid-19 aşılarının tıbbi muayene sonrası riskli grupta olan ve isteyen kişilere yapılmaya başlayacağını söyledi.

Virüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonunun büyük ihtimalle Fransa'da da olduğunu belirten Veran, bunun tespiti için PCR testlerinde genotip çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Veran, Kovid-19 aşısının virüsün mutasyona uğramış hali karşısında daha az etkili olduğuna inanmak için bir neden bulunmadığını ifade etti.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü tespit edilmiş, ardından Fransa dahil birçok Avrupa ülkesi İngiltere'ye uçuşları iptal etmişti.

Manevra yaparken denize uçtuBalıkesir'in Bandırma ilçesinde Su Ürünleri Hali içerisine park ettiği otomobili ile manevra yapmak isteyen bir kişi aracıyla birlikte denize düştü. Aracın sürücüsü vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken, sulara gömülen araç da vinç marifetiyle karaya çıkarıldı.
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