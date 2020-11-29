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29.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘Fransa, minnet borcunu ödüyor’

Türkiye’de yaşayan Ermeni toplumu üzerinde yaptığı akademik çalışmalarıyla tanınan ve Ermenice bilen tarihçi yazar Doç. Dr. Halil Özşavlı, Fransız Senatosu’nun, Dağlık Karabağ’ın sözde Ermeni yönetimini tanıma kararının arkasında yatan nedenleri Milliyet’e anlattı.

‘Fransa, minnet borcunu ödüyor’
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Fransa’nın, Ermenilere karşı tarihten gelen bir minnet borcu olduğunu söyleyen Özşavlı şunları kaydetti: “Fransa bugün Ermenilere bu minnet borcunu ödemektedir. Fransızların Ermeniler ile ilişkileri Mondros Mütarekesi’nden sonra güney illerimizin işgali ile başlar. 1920-1924 yılları arasında Anadolu’dan yaklaşık 400 bin Ermeni, Suriye ve Lübnan’a geçirildi ve buraya yerleştirildi. Fransızlar, 10-15 yıl aradan sonra Suriye ve Lübnan’da da bu Ermenileri kullandı. 1975 yılında kurulan Ermeni terör örgütleri ASALA ve JCAG, yurt dışında 58’i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi katletmiştir. ASALA’nın lideri Agop Agopyan, 80’li yıllarda Fransız istihbaratı ile iş birliği yaptıklarını, örgüt militanlarının serbest bırakılması koşuluyla, Fransa’ya saldırı düzenlemeyeceklerini kayda geçmiştir.

1992’te Ermenistan’ın Karabağ işgalinde büyük bir katliam yaşandı. Bu katliamı görmezden gelen Fransa, son aldığı kararla, Ermenilere karşı hala minnet borcu içinde olduğunu göstermiştir. Kararın altında, Fransa’da yaşayan ve nüfusu 700-800 bini bulan Ermenilerin oyları da etkili olmuştur”. 

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