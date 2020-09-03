Fransa'da 1 günde 7 bin 157 yeni vaka

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 157 artışla 300 bin 181'e yükseldi. Hastanelerde 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 706'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 464'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 643 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 251 artışla 86 bin 963 oldu.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,4'e yükseldi.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
Ankara'da içme suyunu besleyen çaya 'kimyasal atık' döküldü iddiasıAnkara'nın içme suyunun bir kısmını karşılayan Kurtboğazı barajına akan Mera Çayı'na, kimyasal atık boşaltıldığı iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, olaya ilişkin, "Bir atık yağ ya da madeni yağ geri kazanım firmasının, tehlikeli kimyasal atıklarını Mera Çayı'na boşalttığını gördük. Yoğun bir şekilde koku kirliliğinin yanında, balık ve yengeç ölümlerinin de olduğunu gördük." dedi.