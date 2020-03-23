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23.03.2020 - 19:25 | | AA

Fransa'da 37 kentte corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Fransa'nın 37 kentinde, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Fransa'da 37 kentte corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

 

Aralarında Valence, Colombes, Mulhouse, Perpignan ve Cannes kentlerin de olduğu 37 şehrin yönetimi, salgınla daha etkin şekilde mücadele edebilmek için akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar sokağa çıkmayı yasakladı.

Daha önce de Nice gibi birçok kent, sokağa çıkma yasağa kararı almıştı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla bir araya geldiği dini kuruluşların temsilcilerinden nisan ayında yapılacak dini bayramların insanlar toplanmadan yapılmasını istedi.

Fransa'da 6-12 Nisan'da Hrıstiyanların, 9-16 Nisan'da ise Yahudilerin dini bayramları gerçekleşecek. 24 Nisan'da da Müslümanlar için Ramazan ayı başlayacak.

Ülkede son resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 674'e, vaka sayısı ise 16 bin 18'e yükseldi.

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandıYeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşlar iptal edildiği için İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesine başlandı.
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