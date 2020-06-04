Fransa’da aile dramı... Havuzda cesetlerini buldu!

Dilek Yücetepe (36) ile Cem (5) ve Dersim (2) adındaki iki çocuğu yeni aldıkları ve inşa halindeki evlerinin havuzunda ölü bulundu. Anne ve iki çocuğun cesetlerini işten dönen baba Muharrem Yücetepe buldu.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, baba komşuların yardımıyla cesetleri dolu havuzdan çıkardı. Montpellier Savcısı Fabrice Belargent, olay yerinde inceleme yaparken komşuların ifadelerine de başvurdu.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

İlk bilgiler evin kapılarının içeriden kilitli olduğu ve zorlama olmadığı yönünde. Evin içinde yapılan incelemelerde de herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtiliyor. Ayrıca cesetler üzerinde yapılan ilk incelemede de yaralanma ya da darp izine rastlanmadı. Yapılacak otopsinin ölüm nedenlerini netleştirmesi bekleniyor.

Otopsinin ardından, anne ve iki çocuğunun Tunceli’de toprağa verilmesi öngörülüyor.