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02.11.2020 - 01:33 | | AA

Fransa'da anket... Hükümete güven yerlerde!

Fransa'da yapÄ±lan bir anket, hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼venenlerin oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 26 olduÄŸunu gÃ¶sterdi.Â

Fransa'da anket... Hükümete güven yerlerde!

Fiducial/Odoxa araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin anketinde, hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik tedbirlerinin kendilerini terÃ¶r ya da diÄŸer saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± koruyacaÄŸÄ±na gÃ¼venenlerin oranÄ± yÃ¼zde 26 Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Bu oran temmuz ayÄ±nda yapÄ±lan ankette yÃ¼zde 42 oranÄ±nda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Son 4 yÄ±lda hÃ¼kÃ¼metin kendilerini koruyacaÄŸÄ±na inananlarÄ±n oranÄ±, Ekim 2019'da bir polis karakoluna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± hariÃ§ yÃ¼zde 40'Ä±n altÄ±na hiÃ§ dÃ¼ÅŸmemiÅŸti.Â 

AyrÄ±ca, ankete katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 57'si Fransa sokaklarÄ±nda, Ã¶zellikle ibadet yerleri yakÄ±nlarÄ±nda yeterince polis ve asker olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â 

Ãœlkede yapÄ±lan 7 gÃ¼ven anketinin eylÃ¼l ayÄ± ortalamasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'a bir Ã¶nceki ay yÃ¼zde 41 olan gÃ¼venin yÃ¼zde 38,7'ye gerilediÄŸini ortaya koymuÅŸtu.

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Bakan Kurum: "ArtÄ±k hasarlÄ± binalarÄ±n yÄ±kÄ±m süreçlerini baÅŸlattÄ±k"Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Ä°zmir'deki deprem sonrasÄ± artÄ±k hasarlÄ± binalarÄ±n yÄ±kÄ±m süreçlerini baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.
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