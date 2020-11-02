Fransa'da anket... Hükümete güven yerlerde!
Fransa'da yapÄ±lan bir anket, hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼venenlerin oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 26 olduÄŸunu gÃ¶sterdi.Â
Fiducial/Odoxa araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin anketinde, hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik tedbirlerinin kendilerini terÃ¶r ya da diÄŸer saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± koruyacaÄŸÄ±na gÃ¼venenlerin oranÄ± yÃ¼zde 26 Ã§Ä±ktÄ±.Â
Bu oran temmuz ayÄ±nda yapÄ±lan ankette yÃ¼zde 42 oranÄ±nda Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Son 4 yÄ±lda hÃ¼kÃ¼metin kendilerini koruyacaÄŸÄ±na inananlarÄ±n oranÄ±, Ekim 2019'da bir polis karakoluna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± hariÃ§ yÃ¼zde 40'Ä±n altÄ±na hiÃ§ dÃ¼ÅŸmemiÅŸti.Â
AyrÄ±ca, ankete katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 57'si Fransa sokaklarÄ±nda, Ã¶zellikle ibadet yerleri yakÄ±nlarÄ±nda yeterince polis ve asker olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â
Ãœlkede yapÄ±lan 7 gÃ¼ven anketinin eylÃ¼l ayÄ± ortalamasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'a bir Ã¶nceki ay yÃ¼zde 41 olan gÃ¼venin yÃ¼zde 38,7'ye gerilediÄŸini ortaya koymuÅŸtu.
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