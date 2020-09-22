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22.09.2020 - 22:55 | | AA

Fransa'da bilanço gittikçe ağırlaşıyor

Gelen son dakika haberlerine göre; Fransa'da, son 24 saatte 10 bin 8 kişinin yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa'da bilanço gittikçe ağırlaşıyor

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 10 bin 8 artışla 468 bin 69'a yükseldi, 78 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 416'ya ulaştı.

Hastanelerde 783'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 796 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı ise 530 artışla 93 bin 538'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın birkaç gün içinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da, 19 Eylül'de, 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Konya'da silahlı kavgaKonya'nın Karapınar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
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