Fransa'da bir günde 26 bin 362 korona vakası!

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 358 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı 77 bin 595'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 362 artışla 3 milyon 251 bin 160'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 277'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 955 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1576 artışla 228 bin 472'ye ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düne göre düştü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 615 bin 88'e yükseldi.