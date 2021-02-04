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04.02.2021 - 08:56 | | DHA

Fransa’da çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Fransa’da çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Paris’in merkezi iş alanı La Défense’de kimliği belirsiz bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis, kalabalığın arasına karışarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma başlatan polis, olayın terör olayı mı, yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.

Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilde iki kişi yaralandıKüçükçekmece, Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
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