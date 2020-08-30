Fransa'da casusluk krizi!

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, üst düzey bir yarbay hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını doğruladı. Parly, "Gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık." ifadelerini kullandı.

Europe 1 radyosuna göre, İtalya merkezli ve NATO’da görevli bir Fransız yarbayın, hassas belgeleri Rus gizli servislerine ilettiğinden şüpheleniliyor. Son derece hassas bilgileri Rusya'ya aktarmakla suçlanan yarbayın ismi ise gizli tutuluyor.