30.08.2020 - 15:27 | | milliyet.com.tr
Fransa'da casusluk krizi!
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Pazar günü yaptığı açıklamada, kıdemli bir subayın şüpheli bir güvenlik ihlali nedeniyle soruşturma altına alındığını söyledi.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, üst düzey bir yarbay hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını doğruladı. Parly, "Gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık." ifadelerini kullandı.
Europe 1 radyosuna göre, İtalya merkezli ve NATO’da görevli bir Fransız yarbayın, hassas belgeleri Rus gizli servislerine ilettiğinden şüpheleniliyor. Son derece hassas bilgileri Rusya'ya aktarmakla suçlanan yarbayın ismi ise gizli tutuluyor.