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28.04.2020 - 22:11 | | AA

Fransa'da corona virüs önlemleri gevşetiliyor! Meclisten geçti

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planı Ulusal Meclis'te onaylandı.

Fransa'da corona virüs önlemleri gevşetiliyor! Meclisten geçti

Mecliste yapılan oylamada, hükümetin Kovid-19'a karşı aldığı tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik açıkladığı plan 100 "hayır" oyuna karşı 368 "evet" ile kabul edildi. 103 milletvekili de çekimser oy kullandı.

Hükümetin söz konusu planına, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Hareketi ve Demokrasi Hareketi (Modem) destek verirken sağ ve sol partiler karşı çıktı.

11 Mayıs'ta dolaşım serbest hale gelecek

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün Ulusal Meclis'te, salgına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin hükümet planını açıklamıştı. Buna göre, ülkede serbest dolaşımın sınırlandırılması kuralı, 11 Mayıs'ta kaldırılacak ancak günlük vaka sayısının öngörülemeyen şekilde artması halinde bu kural tekrar uygulanacak.

11 Mayıs'ta kreş, ilk ve orta okulların kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak, sınıfta en fazla 15 öğrenci bulunacak, hijyen kurallarına uyulacak ve orta okulda maske takmak zorunlu olacak.

Başbakan Philippe, liselerin açılıp açılmayacağına ise mayıs sonunda karar verileceğini bildirmişti.

İş yerleri, mağazalar ve küçük müzeler açılacak

Ülkede 11 Mayıs'ta sinema, kafe ve restoranların dışında kalan iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Buralarda hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekecek. Kafe ve restoranların ne zaman açılacağına ilişkin karar yine mayıs sonunda verilecek.

Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 11 Mayıs'tan itibaren dolaşım serbest olacak ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatler ancak zorunlu hallerde yapılabilecek.

İbadet yerleri de 11 Mayıs'ta açılabilecek, toplu ibadetler ise 2 Haziran'a kadar yapılamayacak.

Haftada 700 bin test

Bununla beraber, salgınla daha etkili mücadele edebilmek için 11 Mayıs'tan sonra haftada 700 bin test yapılacak ve Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiler evlerinde veya belirlenen otellerde izole edilecek. Bu tarihten itibaren halkın eczanelerden maske temin edebileceği de belirtilmişti.

2019-2020 sezonunda futbol dahil tüm spor müsabakaları eylül ayına kadar yapılamayacak ve 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak.

Öte yandan, sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 23 Temmuz'a kadar uzatılması için de bir yasa tasarısı hazırlandığı kaydedildi.

 

İçişleri'nden sokağa çıkma kısıtlaması genelgesiİçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi. Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.
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